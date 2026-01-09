古天樂鬆口和宣萱「不只是朋友」 談《尋秦記》續集：不能單看票房

時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。談到票房期許，古天樂抱持平常心，認為「每部電影都有自己的命運」。

他特別提到這次林峯因工作缺席，希望票房開紅盤後能很快帶林峯再來台灣辦慶功宴。他與林峯、宣萱都合作多年，與宣萱更是第二部戲就合作。談到兩人當螢幕情侶這麼多年，古天樂感性說：「不只是好朋友，是老拍檔。」

他坦言暌違12年才再來台灣，一直都很期待能常來台灣、有更多合作，「但為什麼這麼久才過來？也要我真的有作品才能來，如果有一部戲受到你們歡迎，我當然要過來，說實在，我真的有想過來這裡拍戲」。

他對台灣新生代演員表達濃厚興趣：「台灣優秀的新人太多了，沒辦法一一說出來，但我覺得跟不同地方的演員合作是很好的經驗，要多給年輕一代機會。」

近年來古天樂當老闆後投資不少年輕創作者電影，他坦言演員選擇上偏好年輕人：「我會選擇年輕一代演員，幫助下一代去拍電影，這些演員大家可能不認識，但我就多找他們拍戲，因為他們就是未來的希望。」

於是否會有續集？古天樂表示有想過，但還是要整體評估；票房好當然會更有希望，不過也不能單看一個票房數字就決定，畢竟投資一部電影不容易。語氣中仍對《尋秦記》宇宙的擴張充滿期待，希望大家能多多支持今天上映的《尋秦記》。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導