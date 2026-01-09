古天樂鬆口認宣萱「不只是朋友」！ 拍《尋秦記》天天像拆炸彈

【緯來新聞網】古天樂、宣萱合體來台宣傳電影《尋秦記》，兩人合作多次又是多年的螢幕CP，私下也關係極好。這趟來台僅短短兩天一夜行程，兩人跑了6場見面會跟影迷見面，古天樂今（9日）在記者會上也許願：「希望未來有機會可以再多來台灣。」期待電影能在台票房開紅盤，下次帶飾演「秦王」的林峯一起來台慶功，「讓他親自跟台灣粉絲說說話。」

古天樂、宣萱來台宣傳電影《尋秦記》。（圖／陳明中攝）

《尋秦記》相隔25年拍攝電影版續集，也是古天樂相隔12年再度訪台。這次他跟螢幕CP宣萱一起來台，讓不少25年前港劇版《尋秦記》粉絲都十分感動。古天樂螢幕形象寡言、嚴肅，但宣萱爆料古天樂下其實很搞笑，「這兩天應該都有看到一點點，他現在要管的東西比較多，但私下不會很兇啦！只要不要碰到他的點就好了。」古天樂聽到露出狐疑表情，直呼：「我的點是什麼？」逗笑眾人。宣萱還說，古天樂在片場十分忙碌，拍攝現場還有天氣跟突發狀況，每天都跟「拆彈」一樣。被問到如果古天樂在現場表情不對，會不會上前安慰？宣萱秒回：「不會！我一定躲起來！」率直反應相當爆笑。

宣萱爆料古天樂私下其實十分幽默。（圖／陳明中攝）

兩人是多年CP，古天樂回憶自己第二部戲就與宣萱搭檔，感性表示：「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」但因古天樂行程滿檔很少私下相約，宣萱笑回：「連要約他吃飯都很困難了。」更透露《尋秦記》是當初大家難得相約，古天樂在吃飯時邀約演出。宣萱聽到要拍電影版，第一反應就是開心，「我知道這種事他不會開玩笑，一定是很開心的。」

古天樂表示拍電影《尋秦記》找回當初班底花了不少心思。（圖／陳明中攝）

古天樂則說，距離港劇版《尋秦記》播出已經25年，為了找回老班底花了不少心思，「很多演員都已經不在這行了，也沒有電話聯絡不上，但大部分都很願意參加，很感謝他們，有些演員也很久沒見了，很懷念。」不少粉絲直呼兩人相隔多年，外貌依舊凍齡，宣萱聽到笑回：「有變囉，不可能不變的，但心情愉快真的很重要，每天花很多時間保養，保持心情開心很重要。」古天樂則是開玩笑說：「我就都半夜3、4點睡覺，你問保養啊？就不要睡覺，壓力很大囉。」

宣萱表示保養秘訣就是維持心情愉快。（圖／陳明中攝）

古天樂這趟暌違12年才再來台灣，他表示一直都很想多來台灣，「但為什麼這麼久才過來，就也要我真的有作品才來，如果有一部戲受到你們歡迎，我當然要過來，我真的有想過來這裡拍戲。」至於是否有想要合作的台灣演員清單，古天樂想了想回應：「有！但不方便一一說出來，不過我覺得新的演員都應該多給他機會。」並說希望下次來台宣傳能多點時間停留，「希望有時間的話，可以多去外面走一走。還有在飯店好好睡覺。」宣萱也說，希望下次來台能有機會多品嚐台灣美食。電影《尋秦記》今起上映。

