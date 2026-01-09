古天樂鬆口「宣萱不只是朋友」狂跑行程身體累垮：只想在房睡一整天

記者林汝珊／台北報導

香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂與宣萱暌違12年再度來台來台宣傳，今（9）日在台北舉行記者會，《尋秦記》在港澳上映後更創下亮眼票房成績。他也向台灣影迷許願，希望能有更多機會來台，「希望到時候能帶林峯一起來，讓他親自和台灣粉絲聊聊。」

古天樂表示希望能有更多機會來台。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到這趟宣傳行程，古天樂坦言相當緊湊，「真的很累」，但仍期待若票房表現理想，能再來台灣舉辦慶功宴。不過最想做的第一件事其實是「在房間睡一整天」，透露自己長期習慣夜晚工作，作息相當顛倒，「通常都是凌晨三、四點睡，八、九點就起來。」

睽違12年再度踏上台灣，古天樂表示其實一直很想多來，但也希望是帶著作品與大家見面，「如果有一部戲受到你們歡迎，我一定會來，其實我也真的有想過來台灣拍戲。」至於是否有心目中的合作名單，他低調回應「有」，但不便多談，僅表示希望能給更多年輕演員機會。

古天樂、宣萱兩人合作了20多年。（圖／記者趙于瑩攝影）

古天樂與老搭檔宣萱一同現身，笑說兩人合作了20多年，不只是好朋友，更是老拍檔。宣萱表示外界覺得古天樂嚴肅，其實私下相當幽默，「只是他現在要管的事情比較多，只要不要踩到他的點就好。」讓古天樂當場好奇追問「我的點是什麼？」逗得全場大笑。

