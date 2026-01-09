古天樂、宣萱宣傳《尋秦記》 期待票房開紅盤

記者周毓洵／臺北報導

電影《尋秦記》正式在臺上映，古天樂睽違12年再度來台宣傳，與老搭檔宣萱一同現身茶敘活動，分享拍攝點滴。宣萱更替古天樂「平反」，笑說外界常覺得他很嚴肅，其實私下相當幽默，「真的沒有那麼兇啦！」

電影《尋秦記》延續2001年同名電視劇世界觀，被視為華語穿越劇始祖，電影版在香港上映後口碑、票房雙收，更刷新紀錄。古天樂與宣萱此行為臺灣宣傳僅短短兩天，行程緊湊，但仍期待票房開紅盤，笑說若成績亮眼，希望下次能帶著另一位主角林峯一起來臺慶功。

古天樂表示，自己其實一直很想多來臺灣，「但一定要有作品才有機會，如果有戲受到你們歡迎，我當然要來。」他也坦言，若能在臺灣拍戲會是很棒的經驗。至於下次來臺最想做什麼？他毫不猶豫笑答：「在房間睡1天！」還自嘲自己平時凌晨3、4點才睡，保養祕訣就是「不要睡覺」。

身為經典螢幕情侶，古天樂與宣萱默契依舊。宣萱笑說，古天樂工作時確實比較嚴肅，「因為他要管的事情太多了」，但私下其實很皮、很幽默，只要不要踩到他的點就好。古天樂聽了立刻反問：「我的點是什麼？」逗得現場大笑。

談到相隔25年再推出電影版，古天樂表示從一開始就沒有擔心失敗或票房，「反而覺得空間很大，10多年後的故事可以找到不同角度去拍。」他也感性提到，能再見到多數老班底非常感動，雖然也有些人已經失聯，仍讓他相當感慨。

電影《尋秦記》今（9）日在臺正式上映。（華映娛樂提供）