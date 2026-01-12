古天樂、宣萱親民寵粉 《尋秦記》首周票房開紅盤

古天樂與宣萱上周來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映娛樂）

《尋秦記》全台上映中，古天樂與宣萱來台造勢帶電影氣勢，六場映後見面會全數秒殺，兩人也展現親民作風，簽名、拍照都來者不拒，扮演秦王的林峯還特別抽空CALL IN現「聲」，讓首周票房表現亮眼，開出約700萬的票房佳績！

古天樂與宣萱在見面會上更大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，氣氛非常熱烈，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

古天樂親切與粉絲互動來者不拒。（圖／華映娛樂）

和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝悄悄隱身在見面會中同場看片，余香凝現透露自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，而她與劉冠廷一起合作了即將在春節上映的新片《雙囍》，古天樂特別允準他們宣傳一句話，劉冠廷表示希望觀眾能像喜愛《尋秦記》般的喜歡《雙囍》，這樣他與余香凝可以在25年後拍《雙囍》續集，「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件太浪漫的事啦！」

《尋秦記》見面會特別來賓，劉冠廷和余香凝。（圖／華映娛樂）

在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」！而台灣古天樂的粉絲會也特別精心準備了禮物送給他與宣萱，他們開心表示25年前全體都在粉絲會現場追《尋秦記》，25年後再度全員到齊，力挺電影版《尋秦記》和古萱CP，讓古天樂和宣萱都表示非常感動。

