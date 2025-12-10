古天樂《尋秦記》登大銀幕 原班人馬回歸
記者王丹荷／綜合報導
香港話題動作電影《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演，延續電視劇劇情的電影版本，以更升級的劇情和視覺效果登上大銀幕，在劇迷瘋狂敲碗多年之後，終於確定將於2026年1月9日全臺上映，引發粉絲高度期待。
2001年，電視劇《尋秦記》改編自香港知名小說家黃易的作品，是當年TVB電視台台慶大作。當年集合電視台一線主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等共同演出，創下超高收視率，更風靡亞洲，可說是穿越題材的經典代表性作品，更收獲了大批期待再拍續集的鐵粉。
時隔近20年時，古天樂的公司宣布買下小說改拍版權，將經典劇集電影化，故事是延續電視劇的結局19年後所發生的全新故事，電影版集合原班人馬上陣，觀眾熟悉的角色人物，古天樂扮演的項少龍、林峯扮演的秦王（趙盤），宣萱扮的烏廷芳、郭羨妮扮演的琴清等人都在電影中出現演出，必定會勾起所有「尋迷」的集體回憶。
今日公布電影前導海報，再度呈現港劇版中師徒情誼破裂的古天樂與林峯再度對峙，2人必需再度面對過往的恩怨情仇，也是2人繼去年的話題電影《九龍城寨之圍城》後再度合體演出，讓觀眾感受跨時代的震撼張力。除了原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》會加入多位全新角色，為故事注入新氣象。
其中1個角色便是在電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍的兒子項寶兒，在劇集結尾時，他決定將自己的名字改為項羽，讓項少龍嚇了一跳，沒想到自己生了日後為世人所熟知的西楚霸王項羽，電影版中的少年項寶兒由新生代港星朱鑑然飾演，項羽長大成人也成為劇情轉折的關鍵。
《尋秦記》描述1場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統6國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓3人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。
