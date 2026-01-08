古天樂「被4歲小女孩求婚」霸氣回應！緋聞女友宣萱說話了

古天樂和宣萱久違來台出席電影《尋秦記》首映會。（圖／記者黃雅琪攝影）





香港電影《尋秦記》今（8）日舉行首映會，主演古天樂和宣萱兩人緋聞傳了好多年，暌違20多年再度攜手來台宣傳，掀起一波回憶殺！談及票房壓力，他認為最重要的是完成這部戲，帶給觀眾好的作品；宣萱也直呼：「我也跟他講的，其實他已經成功了！」能聚集各年齡層觀眾一起看電影，就已經很難得。

宣萱分享拍攝時，古天樂同時擔任監製主演的艱辛。（圖／記者黃雅琪攝影）

主持人曾寶儀問到古天樂是否比過去開心許多，他笑回：「有啊！」宣萱則說：「我看到你笑我就很開心，他還是一樣，但最近好像輕鬆一點了！」被曾寶儀虧：「因為在妳旁邊啊！」古天樂立刻接話：「是是是是是！」不過宣萱隨即補充，古天樂私下都把她當男生看待：「你們看到的只是表面。」

古天樂這次監製主演電影《尋秦記》，與宣萱再度合作多了「老闆」身分，她說在片場不像過往能夠一直互動：「（互動）機會少了很多，因為他要管的東西真的太多，每一部戲拍的過程都會出現一些問題，每天收工他還要回去開會，所以我們在現場就是當演員的、還是乖乖的，做好自己的本分就好了。」

先前有一名4歲小女孩在影片中喊話：「想跟古天樂結婚！」今日古天樂被眾人拱回應女童，他思考了一下，露出靦腆笑容、霸氣喊道：「等妳！」眾人聽了大笑不已，宣萱也忍不住回說：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」《尋秦記》1月9日全台上映。



