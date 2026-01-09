古天樂「10年不吃米飯」維持健康 研究卻打臉！長期恐增死亡風險

港星古天樂昨日來台宣傳電影《尋秦記》，透露自己為了健康已經10年不吃米飯。但根據一項追蹤25年的研究顯示，碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係，攝取過多或過少碳水化合物都可能提高死亡風險，專家表示，許多人認為「不吃飯、只吃肉和菜」是預防慢性病與控制體重的最佳方法，但長期卻反而會影響健康，要真正維持健康，重點不在於少吃碳水化合物，而是選擇正確的碳水化合物。

古天樂（左）跟宣萱8日一起出席《尋秦記》在台舉辦的首映會，古天樂受訪時透露自己已經10年不吃米飯。(圖/報系資料照)

2018年《刺胳針公共健康》（The Lancet Public Health）的一項研究，追蹤超過1.5萬名成人長達25年，發現碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係，攝取過多或過少碳水化合物都可能提高死亡風險，而最理想的攝取比例約為總熱量的50～55%。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉曾對此受訪，她表示碳水化合物是人體重要的能量來源，特別是大腦、神經系統和肌肉運作皆仰賴葡萄糖供應。但攝取過多精製澱粉將影響血糖控制，建議選擇適量富含膳食纖維、植化素、維生素與礦物質的全穀類，如糙米、全燕麥、全小麥等，才能有效降低慢性疾病風險。

許惠玉說，現代人外食機會高，容易攝取過多澱粉，如果沒有糙米或其他全穀類可選擇，建議搭配蔬菜、豆製品、蛋或肉類一起食用，有助於延緩血糖上升，並能增加飽足感。預防慢性病不是刻意少吃澱粉，而是學會聰明吃碳水化合物並建立均衡飲食習慣，才是長久之計。以白飯與麵條為例，雖然兩者的澱粉含量相近，但製作方式與搭配習慣的不同，會對血糖產生顯著影響。白飯僅經蒸煮，保留原型穀物的特性，食用時常與蔬菜、豆製品、蛋或肉類等一起搭配，有助於延緩血糖上升。

若無法選擇全穀類食物，建議吃米飯時搭配蔬菜、豆製品、蛋或肉類一起食用，有助於延緩血糖上升。 （示意圖／Pixabay）

董氏基金會提醒，45～64歲國人代謝症候群盛行率達42%，65歲以上更高達58.9%。預防慢性病不是刻意少吃飯，學會4招選擇吃對碳水化合物並建立均衡飲食習慣：

1.選擇未精製的穀物雜糧類：如糙米、黑米、燕麥、地瓜、南瓜、玉米等，減少精製澱粉攝取如甜點、白飯、白麵等。未精製的穀物雜糧類含有豐富的膳食纖維、維生素B群、鎂及植化素等，不僅能幫助穩定血糖，還能降低發炎反應，並提高飽足感，有助於體重控制。

2.攝取蛋白質的優先順序：依序為豆類及其製品（如：毛豆、傳統豆腐、豆干）、魚類與海鮮、蛋類、禽肉（白肉）、畜肉（紅肉）。

3.攝取多樣各色蔬菜與水果：以「吃菜配飯」搭配原則，每天至少攝取蔬菜3小碟、水果2拳頭，且不可用水果取代蔬菜。

4.避開高飽和脂肪食物如人造奶油等。

