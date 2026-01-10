古天樂10多年沒吃米飯！飲控自律堅持「1種斷食法」





古天樂的「凍齡體態」曾被讚賞是博士等級！年過半百的他，多次分享堅持自律飲控「至少長達10年」，驚人毅力令人佩服！





古天樂用「斷食法」維持體態

古天樂宣傳電影《尋秦記》到訪台灣，受訪時坦承「戒甜真的很難」，但為了保持體態「十多年沒有吃過米飯」，且努力戒斷「甜（含糖）的飲料」。

過往古天樂不只一次公開分享保持體態與瘦身的方式，除了運動習慣以外，飲控對他來說相當重要。2024年他在泰國拍攝的YouTube節目訪談分享斷食主張：「我們應該學會每一天去餓，而不是學會每一天去飽」。

廣告 廣告

古天樂奉行的飲控「斷食法」內容如下：

每天只吃一餐（傍晚約6點左右）。

初一、十五吃素。

飲食以清淡為主、少油少甜少鹹。

戒吃新鮮宰殺食物與牛肉。

多喝水。

睡前不吃東西，每天儘量睡滿8個小時（古天樂表示近期睡眠品質不佳，習慣半夜工作，這樣的作息也讓他在飲控上更加有著自己的堅持）。

「231斷食法」是什麼？

古天樂效法的間歇性斷食方式，被稱為「231斷食」、「OMAD（One Meal A Day）斷食」：

每天只吃一餐（約1小時內吃完）。

飢餓時只能喝不含熱量的飲料（白開水或茶）。

食物則以蛋白質、蔬菜為主。

避免碳水化合物或含糖飲料，這些會讓身體的血糖不穩定，更易出現飢餓感。

需按照每週身體狀況調整。

最好先諮詢專業人士

根據研究顯示，與每天吃三餐相比，每天「只吃一餐」對人體的影響：

提高「空腹血糖值」，延緩身體對胰島素的反應，促進生長激素釋放肽，讓人更容易感到極度飢餓。

增加低血糖的風險，尤其是患有第二型糖尿病的糖友。

脂肪趨向降低狀態。

負責調節心跳、血糖及荷爾蒙分泌的皮質醇也會降低。

血壓、總膽固醇、低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）及高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）的濃度皆會顯著升高。

雖然研究結果優點大於缺點，有專家也表示「有時1天不吃或只吃1餐是可以的」，但還是有營養師提醒，並非所有人都適合「231斷食法」，且可能會有「膽結石」、「便秘」、「脫水」、「低血糖」等風險，呼籲大家效法這樣的飲食方式之前，最好依先諮詢專業人士（醫生、營養師）的意見，以免適得其反。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

言承旭抗老不追求醫美！「肌情神顏」靠5招好習慣維持年輕體態

47歲金鐘視后楊謹華「5保養妙招」凍齡輕盈體態！太美登熱搜