古天樂12年重返台灣舞台驚喜連連！合作男星現身引爆話題

記者林宜君／台北報導

睽違12年再踏台灣，港星古天樂帶著經典IP回歸，25年後《尋秦記》電影版終於亮相，不只掀起回憶殺，現場還出現意外驚喜嘉賓，氣氛瞬間升溫。港劇經典《尋秦記》推出電影版，身兼監製與主演的古天樂，於8日偕同女主角宣萱來台宣傳，這也是他睽違12年再度訪台，格外受到關注。兩人一同出席首映會，古天樂以黑色高領搭配墨鏡亮相，氣場十足，宣萱則展現多年不變的從容魅力。

港劇經典《尋秦記》推出電影版，身兼監製與主演的古天樂，於8日偕同女主角宣萱來台宣傳。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到作品歷程，古天樂表示，《尋秦記》能在25年後再度延伸為電影作品，對他來說意義非凡，希望觀眾能重新感受過去「一家人圍著電視看戲、一起討論劇情」的純粹時光。宣萱也笑說這個願望已經實現，因為她看到不少觀眾是「一家大小一起進戲院」。日前一度傳出古天樂因身體不適緊急就醫，對此他親自澄清只是小感冒，已看過醫師，請外界無須擔心。至於長期被討論的作息問題，他也說明自己並非刻意少睡，而是常在凌晨12點到4點工作，「不是不睡，是睡不著」，多年來早已習慣這樣的節奏。

首映會另一個驚喜，則是曾與古天樂合作的台灣男星劉冠廷現身站台。（圖／翻攝自網路）

首映會另一個驚喜，則是曾與古天樂合作的台灣男星劉冠廷現身站台。劉冠廷直言，能與古天樂合作是一件「很浪漫的事」，並特別準備「旋轉馬鈴薯花束」作為賀禮。由於網友常笑稱古天樂的圓圈簽名像夜市的「旋轉馬鈴薯」，他藉此祝福電影票房能「一圈一圈往上衝」。對於劉冠廷的到場，古天樂也開心回應，表示十分想念對方，還稱讚他近期海報造型的髮型「很帥」，並期待未來有機會再度合作。

