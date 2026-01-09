古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐

香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。

為維持體態 十多年不碰米飯與甜飲

在記者會與首映會上，當被問及來台最想吃的美食時，古天樂毫不猶豫地點名了「滷肉飯」。不過，他隨即話鋒一轉，自曝為了保持體態，其實已經長達「十多年沒有吃過米飯」，並且也戒掉了所有甜的飲料。

他笑著感嘆：「戒甜真的很難！」這句話也透露出在嚴格自律背後，仍需對抗口腹之慾的真實心聲。雖然想念台灣小吃，但對於飲料的慾望，他坦言現在已經不高了。

古天樂完全不吃米飯、不碰甜食。（圖片來源：IG kootinlok_louis）

分享「斷食」養生觀 認為應「學會每天餓一點」

事實上，這並非古天樂首次公開他的飲食哲學。在2024年一段於泰國拍攝的YouTube節目訪談中，他就曾詳細分享自己的「斷食」養生法。

當時他提到，現代飲食非常不健康。他主張：「我們應該學會每一天去餓，而不是學會每一天去飽。」他解釋，當身體感到飢餓時，會啟動機制，將體內儲存的脂肪、糖分等進行重組利用。反之，如果不斷進食，身體就會覺得資源充足，不需要動用儲備，多餘的吸收便會轉化成脂肪。

他進一步說明，斷食需要持續一段時間才有效果，「餓起碼4至6個鐘頭以上，先有用，這一個就是斷食的一個理論。」他也提醒，年輕時或許還能快速代謝糖分，但隨著年紀增長，若不注意飲食，未來可能就得面對健康問題，甚至「用錢買健康」。

古天樂主張一天吃一餐就足夠。（圖片來源：IG kootinlok_louis）

每日只吃一餐、作息不規律的日常

除了特定的飲食法，古天樂也曾透露自己具體的日常習慣。他表示，自己「每天只吃一頓飯」，而且這個習慣已經堅持了十多年。對他而言，這唯一的一餐就顯得格外重要。

此外，他的作息時間也相當特殊。他在記者會上透露，自己平時最喜歡的工作時段是「凌晨12點工作到半夜3、4點」，原因是他睡眠品質不佳，「比較難睡，常常睡一、兩個小時就會醒來。」這種不規律的作息，更加凸顯他在飲食控制上所下的決心。

儘管生活自律嚴格，但古天樂在宣傳行程中精神奕奕，氣色紅潤。他也在現場親自澄清了日前因工作勞累就醫的傳聞，表示那只是小感冒，看過醫生後已無大礙，請影迷不用擔心。

