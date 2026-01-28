古寶清潔好物 辦桌揚名雪梨

古寶受歡迎的清潔劑，辦桌揚名雪梨。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕安定報導

安定古寶｜無患子生技再遠征澳洲雪梨，把美得冒泡的無患子清潔力傳送海外。古寶董事長王高榮表示，古寶贊助電視台拍攝「請世界吃桌」節目，在雪梨開拍，令人歡喜的是節目中使用清潔碗筷的正是古寶最受歡迎的洗碗劑，可以洗得清潔溜溜。

王高榮表示，經了解古寶贊助拍攝的節目竟是在遠遠的雪梨開拍了，而電視台的副總直接上鏡頭到後廚洗碗，所使用的則是古寶產品中去重油膩的「辦桌洗碗精」，而節目內容則是在雪梨歌劇院前草地吃辦桌，如此場景可說是「酷到不行」。

王高榮指出，接下來還要去日本熊本城、美國紐約辦桌，最盼望回到日前風靡全球台北一０一辦桌，來場大吃特吃。