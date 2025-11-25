古寶無患子上榜！蘇丹紅化粧品產品清單

▲綠藤生機「專心護唇油- 梅紅版」被檢出含有不得添加的「蘇丹紅4號」色素。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 國內有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素，而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，食藥署24日公布最新清查情況，共12家業者中，有18項產品使用到蘇丹色素4號，包括古寶無患子生技公司的亮澤修護潤唇膏、歐萊德男用養髮液等。食藥署副署長王德原直指，此次檢出高濃度人工色素，可說是明顯摻偽假冒的「詐欺行為」，也將移送地檢署。

對於化粧品檢出蘇丹色素4號，食藥署全面清查上游廠商「亦鴻企業有限公司」自新加坡輸入 Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造紅色複方原料提供給下游14家業者，扣除1家非國內業者、1家原料出口商，剩餘為產品製造業者共12家，產品清單也已初步調查共有18項：

📌歐萊德國際股份有限公司

歐萊德男用養髮液

批號01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471

歐萊德女用養髮液

批號5201

📌沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN極度修護噴霧

批號510201

📌彤采妮股份有限公司

委託業者：軒郁國際股份有限公司

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏

批號TE414、TE624、TE815、TE414

📌沛生醫科技股份有限公司

球精華（研發產品，未銷售）

奶油髮霜（研發產品，未銷售）

奶油面霜（研發產品，未銷售）

📌愛比森國際股份有限公司

初步調查未使用本次疑有問題原料，將持續清查

📌慶生堂化粧品股份有限公司（代工）

古寶亮澤修護潤唇膏 批號125D12 （委託業者：無患子生技開發有限公司）

炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉 批號125G07（委託業者：植肌生技股份有限公司）

綻妍潤色護唇膏 批號125H16（委託業者：馨妍藝美有限公司）

啵啵要趣了假日口紅#03 批號125J13（委託業者：索尼國際有限公司）

CINQUAIN思珂 全面修護唇精華半成品 批號22-251000014（委託業者：林荃企業有限公司）

COOL GIRL護唇精華 批號11-250800001、11-251000019、11-251100005（委託業者：庫葛兒股份有限公司）

📌威欣利實業股份有限公司

軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 POI010001（委託業者：軒郁國際股份有限公司）

📌龍興生化國際股份有限公司

初步調查未使用本次疑有問題原料，將持續清查

📌將寶實業股份有限公司

初步調查未使用本次疑有問題原料，將持續清查

📌綠藤生物科技股份有限公司

專心護唇油-莓紅版 批號M25062702、M25073001、M25100701半成品

📌孟鄉生化科技股份有限公司（代工）

EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）批號510-11409080005（委託業者：益通泰商業有限公司）

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil 批號510-11403040017、510-11403040019、510-11403040020、510-11403040021（委託業者：瑞崎生醫科技股份有限公司-外銷）

豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜 批號510-11401030005（委託業者：駿逸股份有限公司）

▲國內檢出含有蘇丹色素的化粧品。（圖／記者張乃文攝）

蘇丹紅問題原料檢驗結果出爐 食藥署：濃度相當高

王德原提到，相關抽驗問題原料與產品定量檢驗結果也已經出爐。其中，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1177ppm、1151 ppm、1486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。

王德原表示，針對「亦鴻企業有限公司」輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以蓄意添加禁用蘇丹色素攙偽假冒，而檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。



不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

食藥署表示，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。



食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨

