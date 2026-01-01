古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼

古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。

古巨基在IG寫著「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。」感性表示他跟太太本身也有兄弟姐妹，了解長大成人之後，如果有兄弟姐妹可以互相照料的手足情真的很重要，「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」對於這個願望成真，古巨基開心表示「Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導