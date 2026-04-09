古巨基小兒子正面照曝光 57歲妻生產後首露面狀態驚人

【緯來新聞網】香港藝人古巨基妻子陳韻晴（Lorraine）去年以57歲高齡平安誕下第二胎後，近日首度公開現身，產後狀態保養得宜，讓不少網友驚呼看不出來57歲，畫面中古巨基寵愛地抱著小兒子，臉上充滿父愛。

古巨基小兒子正面照曝光。（圖／翻攝IG）

音樂人雷頌德日前在社群平台分享聚會照片，畫面中可見古巨基與陳韻晴並肩而坐，懷中抱著剛出生的小兒子，一家人神情輕鬆。陳韻晴身穿黑色上衣，氣色紅潤、笑容自然，整體狀態看不出剛經歷生產，吸引不少網友關注其恢復情況。



陳韻晴此次在接近60歲之際再度生產，相關話題也延伸至高齡產婦議題。醫學上通常將35歲以上生產視為高齡產婦，57歲自然屬於極高齡案例，因此她順利誕子並迅速恢復，引發不少關注。不過夫妻雙方並未對外多談細節，僅透過親友分享近況。



古巨基在華語樂壇與影視圈發展多年，憑藉歌曲與戲劇作品累積知名度，代表作包括多首經典情歌及電視劇演出。他與陳韻晴相識於工作場合，女方長期擔任其經紀人，兩人交往多年後於2014年在美國拉斯維加斯登記結婚，結束超過20年的愛情長跑。

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古巨基小兒子正面照曝光。（圖／翻攝IG）

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