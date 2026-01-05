古巴保鑣半數殉職！超級內鬼引路 美國逮捕馬杜洛內幕曝光

委內瑞拉總統馬杜洛日前遭逮捕，並被換上潮裝。（圖／翻攝自川普IG）





美國在台北時間3日傍晚發動絕對信心行動（Operation Absolute Resolve），並在無人陣亡情況下逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子。外媒則披露，美軍在逮捕過程中殲滅半數的馬杜洛維安人員，且這些成員多半具有古巴籍。

超級內鬼出賣總統

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前證實，委國存在「超級內鬼」協助逮捕馬杜洛夫婦，有外媒引用知情人士說法指出，美國中情局以5000萬美元（約新台幣16億元）獎金，成功召募到能隨時回報馬杜洛位置的高階人員。

廣告 廣告

美國除安插間諜，也花費數月蒐集情資，發現馬杜洛共有6到8間藏身所，每晚會從中挑選1間過夜。美軍對此針對其中一間建立1比1複製品，演練如何逮捕馬杜洛，美軍的邏輯極為簡單，與其打造與演練所有藏身處，不如針對其中一處演練到完美，待馬杜洛入住就立刻行動。

電影級軍事行動

美軍在台北時間3日傍晚，從西半球的20座基地，出動約150架戰機以電子、火力壓制委國首都卡拉卡斯的防空系統，美國總統川普更聲稱：「我們用某種方法切斷了當地的電力。」

美軍在僅多架直升機輕傷、多名人員輕傷情況下，僅花費約2個半小時就成功逮捕馬杜洛。美國還特別安排緝毒局（DEA）出面替馬杜洛上銬，以表示這是跨國逮捕行動，而不是軍事行動。

古巴保鑣：馬杜洛的最後堡壘

起初，外界以為委國軍隊及特勤放棄反抗，但《紐約時報》引述委國高層說法，指美國的行動至少造成80人傷亡，其中包含平民、警衛與維安人員，其中馬杜洛維安團隊成員多半遭到擊斃。古巴政府在全國的電視聲明中指出：「美國對委內瑞拉的犯罪攻擊，造成32名古巴人在作戰行動中喪生。」

古巴與委內瑞拉有長期緊密的夥伴關係，委內瑞拉提供古巴石油與能源，古巴提供醫療與教育。馬杜洛被捕前數個月也愈發依賴古巴保鑣，顯示早有警覺身旁有內鬼，不過最終還是遭美國逮捕。

更多東森新聞報導

神秘客押注馬杜洛垮台 4天大賺1270萬新台幣

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底 「比尪狠更狡猾」

不斷更新／委內瑞拉死亡人數上修至80人 總統隨扈幾乎全滅

