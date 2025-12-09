古巴前經濟部長涉犯間諜罪 被判終身監禁
（中央社哈瓦那9日綜合外電報導）古巴最高法院今天表示，前經濟部長希爾（Alejandro Gil）因從事間諜及經濟犯罪，被判處無期徒刑。
法新社報導，最高法院於新聞稿中指出，「法院因『間諜罪』及『損害經濟活動及契約履行的行為』，對其判處唯一刑度－無期徒刑。」不過，法院未說明希爾的具體犯行，以及他為哪個國家從事間諜活動。
希爾於2018至2024年間擔任古巴經濟部長。
現年61歲的希爾早年是哈瓦那港（Port of Havana）的工程師，負責運輸工作，其後於古巴國內外多家國營企業任職，後來任職財政部與經濟部。他與古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）交情良好，但自2024年2月突遭撤職後，便未再公開露面。
希爾有10天的時間可對判決提出上訴。而古巴法律規定，無期徒刑的案件須自動上訴，進行第二次審判。
希爾突遭撤職的情況在古巴政府並非沒有前例，古巴常於危機或內部緊張時期出現神祕的人事異動。前游擊隊戰士歐喬亞將軍（Arnaldo Ochoa）於1989年與其他軍官一起被控涉入毒品走私，遭判處死刑。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1141209
