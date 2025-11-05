古巴危機重現？俄羅斯考慮在委內瑞拉部署高超音速飛彈 可直接攻擊美國本土

俄羅斯考慮在委內瑞拉部署高超音速飛彈的消息，已讓加勒比海地區局勢迅速升溫。根據《每日電訊報》報導，莫斯科正研擬與加拉加斯達成協議，計畫在南美洲建立可直接威脅美國本土的飛彈基地，這被視為俄羅斯自冷戰以來最具挑釁性的戰略行動之一。分析人士指出，該舉可能在西半球開啟一條新的對抗戰線，使加勒比海再度成為俄美角力的前沿。



委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）對此態度積極，表示歡迎與俄羅斯深化軍事合作，以對抗美國持續的外交與經濟壓力。俄羅斯與委內瑞拉長年維持密切的能源與國防關係，而此次飛彈部署談判被外界視為兩國戰略聯盟的延伸。

白宮重申軍事行動是針對跨國販毒集團



面對俄羅斯的軍事動作，美國總統川普已下令擴大加勒比海地區的軍事存在。《華盛頓郵報》與《衛報》指出，美軍至少派遣8艘軍艦南下，包括正在執行任務的航空母艦「傑拉德．福特號」，並增加海上與空中的巡邏密度。川普在白宮發表聲明時強調，這次增兵行動主要是為了「打擊毒害社區的致命毒品交易」，屬於保護美國南部邊界的國家安全任務。

然而，《新聞週刊》報導指出，華府內部官員已將馬杜洛政府與國際毒品走私網絡聯繫起來，認為此次軍事行動也是更大範圍的反犯罪戰略之一。白宮方面則重申，這些部署與「政權更迭」無關，而是針對跨國販毒集團的打擊行動。

根據《邁阿密每日生活報》消息，一艘美國導彈驅逐艦近日停靠千里達及托巴哥，與當地盟友舉行聯合演習，模擬「收緊包圍圈」以阻斷毒品進入美國的路線。川普團隊同時加強與加勒比海地區盟友的軍事合作，強化情報與海上巡防網絡。

在卡拉卡斯，馬杜洛政府對美方動作強烈反彈，指控華府的行動屬於「侵略性挑釁」。他公開表示，若美國發動任何形式的入侵，委內瑞拉將「以武力捍衛主權」。據《美聯社》報導，馬杜洛已重啟與莫斯科的安全會談，討論擴大武器採購與防禦合作，包括可能引進新一代防空與導彈系統。

克里姆林宮將委內瑞拉視為牽制美國的戰略前哨



《伊朗邁赫爾通訊社》引述專家分析指出，克里姆林宮將委內瑞拉視為在美洲牽制美國的戰略前哨，可分散華府對烏克蘭戰場與歐洲防線的注意力。若俄羅斯最終在該地部署高超音速飛彈，美國東南沿岸的預警時間將縮短至僅數分鐘，戰略風險顯著提升。

加勒比海地區如今再度陷入冷戰式的對峙氛圍。俄羅斯藉飛彈外交重返西半球，川普政府則以軍事化反毒政策回應，雙方在這片曾被視為全球邊陲的海域，展開新一輪軍力與影響力的競逐。



責任編輯：許詠翔



