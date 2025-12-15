古巴對台不友善「台灣用龍蝦制裁」進口額狂跌7成

國人至古巴旅遊屢傳遭拒絕入境，台灣祭出商業手段，古巴進口龍蝦總額大幅下降。翻攝自吳益政臉書



古巴擁有豐富觀光資源，不過由於政府親中立場鮮明，先前更多次傳出拒絕持台灣護照國人入境的消息。針對古巴種種不友善的舉動，台灣決定做出反擊，除了外交部建議國人暫時避免前往古巴從事商務或旅遊活動外，我方也祭出商業手段回擊，今年前11個月進口的古巴龍蝦數量，和去年相比大減超過7成。

龍蝦一直是國人相當喜愛的海鮮食材之一，不過隨著古巴的種種不友善舉動，台灣在龍蝦進口國上也悄悄出現改變。根據農業部最新統計，今年前11月龍蝦進口額為4,723.8萬美元（約台幣14.7億元），前五大進口國分別為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門。反倒是以龍蝦聞名的古巴，進口額僅93.8萬美元，相較於去年同期的367.9萬美元，數字大減超過7成，進口排名也從第四名跌落至第十二名。

外交部也指出，古巴觀光部已於2025年4月7日公告「電子簽證（eVisa-Cuba）入境實施方案」，宣布自同年7月1日起，全面改採電子簽證方式入境，現行核發的入境觀光卡有效期限僅至2025年6月30日止，屆期後將不再適用。

外交部進一步說明，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，建議國人暫時避免前往古巴商旅，倘仍需前往，建議國人出國前先至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。

外交部也提醒，國人若於古巴期間遇到急難事故需要協助，可直接聯繫我國駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心專線，以便及時獲得必要協助。

