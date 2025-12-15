古巴對台不友善！ 外交部出招「用龍蝦制裁」 進口狂跌7成





根據外交部官網顯示，古巴為第一個承認中國大陸拉美國家，政府對台灣不友善，2023年12月起更陸續傳出持台灣護照者被拒絕入境，外交部提醒國人不建議前往。而台灣也對古巴的不友善做出反擊，相較去年，今年古巴對台灣的龍蝦進口額減少超過7成，僅剩93.8萬美元。

外交部說明，龍蝦一直是台灣人喜愛的海鮮食材，不過進口國已出現改變，根據農業部最新統計，截自2025年11月，台灣的龍蝦進口額為4723.8萬美元（約14.7億新台幣），前五大進口國分別為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門，而以龍蝦出口為名的古巴進口額僅為93.8萬元，相較去年同期銳減74%。

廣告 廣告

外交部提到，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證（eVisa-Cuba）入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡（Tarjeta de turista）有效期限至2025年6月30日止。

此外，外交部也提醒，因古巴政府極為親中、對台灣不友善，且發生過多起持台灣護照者遭拒絕入境的案例，外交部建議國人暫避免前往古巴，若需前往，建議出國前在外交部官網「旅外國人動態登陸」進行出國登陸，若發生緊急事件時，駐外館處能即時聯繫並提供協助。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



台海若開戰「哪裡最安全」？ 網狂推2地：打都不會打

從娛樂到記憶體！八月前台對韓逆差235億美元

徐斯儉出任「國防部軍政副部長」 總統府：借重國際戰略長才