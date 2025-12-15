古巴屢擋台灣護照入境 台減少「這一產品」進口反擊

古巴龍蝦今年進口台灣數量大減。(示意圖) 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 持有台灣護照民眾前往古巴被拒絕入境的案例近年頻傳，有鑑於古巴政府對台不友善，外交部今年建議民眾暫時勿前往商旅。台灣與古巴的貿易今年也悄悄出現變化，古巴最著名的海鮮食材龍蝦，今年進口台灣的數量大減。

外交部在官網公告，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證(eVisa-Cuba)入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡(Tarjeta de turista)有效期限至2025年6月30日止。

外交部提醒，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，外交部建議國人暫避免前往古巴商旅，倘仍須前往，建議國人於出國前至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或利用該局LINE官方帳號完成「出國登錄」。另亦建議下載「旅外安全指南」APP可隨時查詢旅外安全相關資訊。

古巴與台灣的貿易往來也出現變化，根據農業部最新統計，今年前11月從古巴進口的龍蝦金額僅剩93.8萬美元（約新台幣2927萬元）。相較去年同期的 367.6萬美元（約新台幣1.15億元），跌幅高達74.5%。

古巴在去年曾是台灣龍蝦進口第4大國家，排在澳洲、巴西、印尼之後，但今年進口額已跌回第12名。前五大進口國，分別為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門。

