古巴態度放軟！願與川普政府對話換鬆綁能源封鎖 但「這件事」仍免談

美國川普政府近期不斷加強對古巴施加的壓力，提議推動該國的政權更迭。一位古巴官員接受美國媒體專訪時表示，雖然古巴方面不打算針對政權更替一事進行討論，但願意與美國就維護區域安全等對兩國都有益的事務展開對話。 圖:翻攝自X帳號@FernandoAmandi

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期不斷加大對古巴的壓力，並提出推動古巴「政權更替」的想法，導致美古兩國間的緊張局勢升溫。近日，有古巴官員接受美國媒體訪問，表示該國已做好準備與美方進行「有意義的對話」，但拒絕討論推動政權更替一事。

該名官員也強調，古巴願意就對兩國有利的事務與美國進行對話，甚至提議共同打擊毒品走私，攜手維護加勒比海地區的安全。

當地時間 4 日，古巴外交部副部長卡洛斯．費爾南德斯．德．科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）接受美國《有線電視新聞網》專訪，針對美古兩國當前關係與未來發展方向發表看法。科西奧表示，雖兩國尚未完成建立「雙邊對話管道」，但古巴方面已能透過政府的最高層官員，與美方進行資訊交流。

針對美國國務卿盧比歐日前提及「樂見古巴政權更迭」之相關言論，科西奧則反駁，古巴目前仍不願意針對更換政府一事展開討論，「我們還沒準備好討論我們的憲政制度，就像我們認為，美國也還沒準備好討論他們的憲政制度、政治環境及經濟現實那樣」。

另外，科西奧也提及美國川普政府以「構成非同尋常的威脅」為由，準備向對古巴出口石油、提供額外軍事與情報支持的國家徵收額外關稅的政策，認為現在的古巴對美國根本不構成威脅，「我們不但對美國沒有侵略性，也不秉持著敵對態度，甚至不窩藏、不支持恐怖主義」，反對美國對古巴的能源封鎖。

科西奧強調，古巴當下所遭受的經濟脅迫，已與「陷入戰爭」無異，宣稱哈瓦那當局正考慮實施緊急措施，以節約燃料的供應。科西奧也認為，針對古巴實施的能源封鎖，導致當地能源產業陷入困境之際，也會對美國自身造成傷害，「我們敦促美國盡快放鬆施壓的力度」。

科西奧也提出承諾，宣稱雖古巴不會考慮推動政權更迭的可能性，但願意針對包含區域安全在內等對兩國都有利的議題，與美國展開對話。科西奧以打擊毒品走私為例，稱古巴能向美國提供幫助，「就像過去一樣，我們未來也能繼續協助美國，打擊加勒比海地區的毒品走私」。

報導稱，自從美軍在一月初發起突襲行動，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，美國與古巴間的緊張情緒便持續升溫。部分古巴官員甚至宣稱將針對類似的軍事行動「實施反擊」，該國國內的軍事活動與演習頻率也不斷提升。隨兩國矛盾日益深化，美國駐哈瓦那大使館也於當地時間 3 日發布聲明，呼籲在古巴的美國公民採取預防措施，避免遭受該國能源危機的波及。

