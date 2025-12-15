古巴拒台人入境！我國「限制龍蝦進口」猛減7成

我國限制古巴龍蝦進口，今年前11個月較去年同期大幅減少74.5％。（示意圖／翻攝自Pexels）





外交部近日表示，古巴政府對中國關係密切，對我國態度不友善，過去曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境的案例，因此建議國人暫緩前往古巴商務或旅遊。另外，我國也採取反制措施，限制古巴龍蝦進口，今年前11個月較去年同期大幅減少74.5％。

外交部於官網指出，古巴觀光部於2025年4月7日公告，自同年7月1日起將全面實施電子簽證（eVisa-Cuba）入境措施，現行核發的入境觀光卡（Tarjeta de turista）有效期限至2025年6月30日止。雖然入境方式有所變動，但考量古巴對我國護照持有人態度不友善，外交部仍建議國人暫緩前往，並留意最新入境規定。

外交部同時提醒，倘若國人仍須前往古巴，應於出國前至領事事務局「旅外國人動態登錄」網站「旅外國人動態登錄」網頁（https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或使用LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成「出國登錄」。此外，也可下載「旅外安全指南」APP，隨時查詢旅外安全相關資訊，以保障自身安全。

針對古巴對我國民眾入境的限制，我國也採取反制措施，特別管控古巴龍蝦進口。依據農業部最新統計，今年前11個月，我國自古巴進口龍蝦數量為47公噸，較去年同期的154公噸大幅減少69.5％；進口值則由去年同期的367.6萬美元降至93.8萬美元，減幅達74.5％。此外，古巴進口我國的菸製品也有所下降，進口值由501.2萬美元降至466.4萬美元，減幅為6.9％。

我國採取反制措施，特別管控古巴龍蝦進口。（圖／翻攝自農業部官網）

由此可見，面對古巴對我國民眾的不友善態度及入境限制，我國透過貿易管控等措施表明立場，同時也提醒國人，如有必要前往古巴，務必事先掌握最新入境規定及安全資訊，以保障自身權益。

