古巴拒台人入境「遭抵制」 古巴龍蝦進口量狂瀉逾「7成」

發生多起古巴拒絕台灣人入境案例下，台灣開始拒買古巴龍蝦。最新統計顯示，今年前從古巴進口的龍蝦，比起去年同期雪崩7成，進口排名直接摔到第12名，市面上幾乎都看不到古巴龍蝦。不過海鮮進口商表示，古巴龍蝦同屬加勒比海和中南美洲系，可以替代的很多，不會影響年底尾牙或是進貨成本。

外殼閃耀，橄欖綠色光澤在蛤蜊雞湯做SPA，這隻長達30公分的加勒比海大龍蝦，有的產地就是古巴。不少部落客到古巴玩都力推古巴龍蝦，除了在地價格便宜外，古巴龍蝦適合各種烹調方式。

部落客融融歷險記：「這邊吃一隻龍蝦300塊，不用7塊美金就可以吃到。」

但古巴多次拒絕台灣人入境，台灣也硬起來拒買古巴龍蝦。最新統計顯示，今年前11月，進口排名從去年的第4名慘摔到第12名，比起去年同期雪崩超過7成，因此市面上今年幾乎都買不到，只看得到前幾年的廣告。

海鮮平台進口商龍大哥：「古巴、巴西這邊都是龍蝦的盛產地，其實都可以替代，例如說南非啊，或者是中南美洲，或者是南半球，很多地方都是有龍蝦的。」

古巴龍蝦又叫小蜜蜂龍蝦，特色是無螯、肉質Q彈鮮甜，生長於加勒比海溫暖海域，常見用急凍處理保持新鮮，是高檔餐廳和高級喜宴常用食材。海鮮業者不擔心，因為包括古巴龍蝦、巴西龍蝦都是同屬加勒比海龍蝦，其實要找替代品並不難，不影響尾牙食材或進貨成本。

海鮮平台進口商龍大哥：「中南美的龍蝦都是在海水出沒，因為牠的移動環境跟生活環境，會比較讓牠的肉質比較Q彈，比較有彈性。」

一般來說古巴龍蝦常見，像是古巴龍蝦三明治，把烤肉替換成龍蝦肉或是龍蝦沙拉，還可以燉煮和焗烤，龍蝦肉取出，搭配奶油大蒜起司和香料烹煮。

業者進貨只在乎品質考量，既然有備案可選，也難怪古巴龍蝦短時間就消失在台灣餐桌。

