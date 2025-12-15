古巴拒台灣護照入境！我國「用龍蝦制裁」進口額狂跌逾7成

古巴政府近期對台灣採取不友善態度，多起持中華民國護照旅客遭古巴移民單位拒絕入境的案例頻傳。外交部在官網公告中指出，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡有效期限至2025年6月30日止。

外交部提醒，古巴政府極為親中，對我國態度不友善，建議國人暫時避免前往古巴從事商務或旅遊活動。若仍有必要前往，建議國人於出國前至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或利用該局LINE官方帳號完成出國登錄，並下載「旅外安全指南」APP隨時查詢旅外安全相關資訊。

在台灣與古巴的貿易往來方面，今年出現明顯變化。根據農業部進出口資料統計顯示，今年1到11月古巴龍蝦進口額為93.8萬美元，相較於去年同期的367.6萬美元，進口額大減74.5%。古巴去年原為台灣龍蝦進口第四大國家，排在澳洲、巴西、印尼之後，但今年進口排名已跌落至第十二名。

目前台灣龍蝦進口前五大國家分別為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門。今年前11個月龍蝦總進口額為4723.8萬美元，約合新台幣14.7億元。古巴龍蝦進口額的大幅下降，反映出台灣在面對古巴不友善態度時所採取的貿易反制措施。

外交部進一步說明，國人於古巴期間若遇急難事故需要協助，可直接聯繫我國駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心專線，以便即時獲得必要協助。此項提醒凸顯古巴對台灣旅客可能存在的風險，以及政府對國人安全的重視。

