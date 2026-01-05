古巴政府：美國逮捕馬杜洛行動 32名古巴公民喪命

古巴政府4日表示，有32名古巴公民在美國突襲委內瑞拉，將總統馬杜洛(Nicolas Maduro)帶到美國受審的行動中遭到殺害。哈瓦那表示，1月5日和6日將舉行2天的哀悼活動，悼念罹難者，並表示葬禮安排將另行宣布。

古巴政府的聲明並未提供太多細節，但指出所有死者都是古巴武裝部隊和情報機構的成員。聲明指出：「我們的同胞忠於他們的安全與國防職責，英勇地履行了他們的義務，經過激烈抵抗，在與攻擊者的直接戰鬥，或在設施遭到轟炸中犧牲。」

廣告 廣告

自從馬杜洛上台以來，古巴一直為他提供維安服務。目前還不清楚有多少古巴人負責保護馬杜洛，或有多少人是在其他地方喪命。

63歲的馬杜洛與他的妻子，3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯遭美軍逮捕，並且被帶往美國。馬杜洛目前被關押在紐約的拘留中心，等待法院5日就毒品指控開庭審理。

馬杜洛2020年被美國指控密謀策畫毒品恐怖主義等罪名遭起訴，他始終否認涉及任何犯罪行為。