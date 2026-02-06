古巴燃料短缺升級總統願與川普接觸 墨西哥急尋合法供油方案



古巴正面臨燃料短缺惡化和經濟壓力，在美國切斷主要石油供應，並對油品供應國威脅加徵關稅的背景下，總統狄亞士-卡奈表示願意在不附帶先決條件、彼此平等並尊重主權的前提下，與川普政府展開對話，以緩和局勢並尋求解決燃料與及人道危機的途徑。

《華爾街日報》報導，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）正面臨經濟崩潰危機，並表示願意以「平等地位」與美國政府展開對話。

在美國威脅對向這個共產主義島國運送石油的國家祭出貿易制裁後，古巴正面對嚴重的燃料短缺。狄亞士-卡奈表示，古巴政府願意與川普政府接觸。

廣告 廣告

狄亞士-卡奈5日在臨時召開的記者會上表示，任何對話都不應附帶先決條件，且必須在平等基礎上進行，尊重古巴主權。他在古巴已故革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）的肖像前說道：「投降不是古巴的選項。」

美國才是全球安全最大威脅

這場罕見、長達2小時的記者會，距離美國日前將古巴政府列為「異常且非同尋常威脅」只有幾天。華府理由是古巴與俄羅斯、中國還有伊朗結盟。從1月美國突襲委內瑞拉、抓捕強人馬杜洛（Nicolás Maduro）開始，川普政府正逐步切斷古巴的燃料生命線。

狄亞士-卡奈表示，古巴並未對美國構成威脅，反而指控美國才是全球安全的最大威脅。他說：「我們現在不處於戰爭狀態，但我們正為可能進入戰爭狀態做好準備。」

知情人士透露，最近幾個星期，川普政府也在尋找古巴政府內部人士，希望透過交易在今年底前推動共產政權下台。川普曾表示，美方「正在與古巴對話」，但官員並未公布細節。川普上週曾表示：「事情不一定非得演變成人道危機。我認為他們可能會來找我們，想談成1筆交易。」

古巴正經歷自蘇聯解體以來最嚴重的危機，主因是幾十年的經濟管理失當，再加上新冠疫情重創觀光業。美國制裁也造成打擊。這個加勒比海島國長期依賴委內瑞拉供應石油，但在馬杜洛被捕後，1月開始供應中斷。

現在古巴各地的停電情況日益嚴重，在美國持續的施壓下，隨著燃料儲備耗盡，未來幾個星期的情勢預料將進一步惡化。基本物資、食品和藥品都難以取得，由於無力購買殺蟲劑，蚊媒疾病蔓延，醫療體系不堪負荷。

墨西哥設法「合法」供給石油

另據路透社報導，4位匿名知情人士表示，墨西哥官員正在評估如何向古巴輸送燃料，以滿足電力和交通等基本需求，同時避免觸發華府報復。川普先前威脅會對向古巴供油的國家加徵關稅。

消息人士指出，墨西哥高層官員正與美方對口官員溝通，希望釐清川普在行政命令中提出的關稅威脅範圍，並尋找可「合法」運送緊急燃料的方式。目前仍不確定是否能找到解決方案。

其中1位消息人士說：「（美墨）幾乎每隔1天就會談判1次，墨西哥不希望被加徵關稅，但也堅持協助古巴人民的政策立場。」古巴政府5日表示，正在擬定「嚴重燃料短缺」的應變計畫，並將在下週公布細節。

墨西哥長期與古巴維持連結

墨西哥長期與古巴維持意識形態和歷史連結，尤其是執政的「國家復興運動黨」（Morena）。總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也面臨黨內壓力，要求不要放棄哈瓦那。

4名消息人士中有3人表示，談判正在推進，對達成解決方案抱持希望。如果協議達成，墨西哥可能在幾天內派遣油輪運送汽油，以及食品與其他被歸類為人道援助的物資。

薛恩鮑姆上週表示：「對向古巴供油的國家課徵關稅，可能引發廣泛的人道危機，直接衝擊醫院、糧食和其他基本服務。這種情況必須透過尊重國際法和對話來避免。」

更多上報報導

高市早苗眾院選舉有望拿「絕對多數」 一文盤點執政聯盟五大挑戰

台海戰時美軍樞紐恐易主？英國移交戰略島嶼給模里西斯 川普保留軍事介入權

川普不延長美俄《新戰略武器裁減條約》 將制訂全新核武協議