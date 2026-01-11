古巴爆神祕疾病！逾3成人口染疫「醫療體系快崩潰」 官方拒宣布緊急狀態

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

古巴正面臨數十年來最嚴峻的公衛危機，一種神祕病症席捲全國，有報導稱當地有高達1/3的人口遭受感染。這場突如其來的疫情幾乎崩壞古巴的醫療體系，然而當地的共產政權卻被外界批評刻意封鎖消息，未能揭露疫情的真實全貌。

一種神祕病症席捲古巴全國，當地有高達1/3的人口遭受感染。圖為古巴首都哈瓦那。（示意圖／Unsplash）

據《太陽報》等外媒報導，感染者普遍出現高燒、紅疹、關節腫痛、脫皮以及嘔吐腹瀉等症狀，更有一些報導指出，古巴多達1/3的人口染疫。這波疫情的猛烈程度被《英國醫學期刊》（BMJ）形容為古巴數十年來最大的危機。

與此同時，共產政權遭指控隱匿實情，古巴首都哈瓦那（Havana）人權運動人士莫魯阿（Manuel Cuesta Morúa）稱，政府不僅隱瞞數據，還在死亡證明上動手腳，「這些死亡案例未被正式認定是病毒所致，反而被列為『自然死亡』。」當時雖有護理人員揭發醫院內死亡人數異常飆升，卻立刻遭到開除，被迫噤聲。由於古巴在過去3年內有高達7萬名醫護人員離職，多家醫院因人手不足或過度擁擠而運作困難，前線醫護更直言「我們正在死去，這不是謊言」。

這場危機已引發國際高度警覺，加拿大、西班牙及美國紛紛實施健康篩檢、隔離或旅遊警示，以防堵病毒擴散。截至去年12月17日，古巴政府僅承認52起死亡病例，但仍拒絕宣布進入緊急狀態，與民間認知的現況落差極大。古巴公衛部長米蘭達（José Ángel Portal Miranda）更堅稱並非未知疾病，並全盤否認隱匿疫情之說。

醫學專家分析，這可能是包含登革熱、屈公病及奧羅普切熱等多種病原體的「複合型蟲媒病毒」（Combined Arbovirus），再加上流感與新冠病毒交織感染，使得診斷過程極度困難。

民主空間組織（Democratic Spaces）主任利馬（Michael Lima）進一步指出，這場危機反映出古巴長年存在的社會隱憂，包括基礎設施長期故障、藥品糧食嚴重短缺，加上去年梅麗莎颶風侵襲後的淹水與垃圾堆積，為蚊蟲滋生提供了絕佳環境，導致疫情加速惡化。此外，國際特赦組織分析，古巴目前處於極度高壓的統治期，在缺乏獨立非政府組織監督與新聞自由受限的情況下，資訊透明度與政府問責機制幾乎喪失，這也讓這場致命的公衛災難更加難以收拾。

