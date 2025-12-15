古巴狂擋台灣人入境！外交部籲：避免前往 我方祭「1手段」反制

外交部表示，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例。（示意圖／報系資料照）

古巴觀光部今年4月公告電子簽證入境實施方案，宣布自7月起全面實施電子簽證入境措施。外交部表示，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，建議國人暫時避免前往古巴商旅。作為反制，我國大幅減少進口古巴龍蝦，和去年同期相比，一口氣少了七成。

外交部指出，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證（eVisa-Cuba）入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡（Tarjeta de turista）有效期限至2025年6月30日止。

外交部說明，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，部建議國人暫避免前往古巴商旅，倘仍須前往，建議國人於出國前至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁（https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或利用該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成「出國登錄」。另亦建議下載「旅外安全指南」APP（連結：https://k7h2b.app.goo.gl/LrS1）可隨時查詢旅外安全相關資訊。

外交部提醒，國人在古巴期間倘遇急難需要協助，請即撥打駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：＋（57）－315－649－2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800－085－095，以獲得必要協助。

此外，面對古巴的不友善態度，我方則祭出商業手段反擊。根據農業部最新統計數據，今年前11個月台灣從古巴進口龍蝦的總額為93.8萬美元（約新台幣2940萬元），與去年同期的367.6萬美元（約新台幣1.15億元）相比，減幅達74.5％，進口排名也從第4名跌落至第12名。

