古巴登革熱、屈公病釀33死 三分之一人口受影響

工作人員挨家挨戶持續消毒，街頭巷尾的垃圾沒人收拾。古巴當局證實，近幾個月來的病蚊媒疾病，影響全國至少三分之一人口。

古冒衛生部副部長潘尼亞表示，「截至上週末共33起因病媒蚊造成的死亡病例，其中12起為登革熱，有7人未滿18歲，21起為屈公病，有14人未滿18歲。」

登革熱跟屈公病已在古巴廣泛流行，對這個加勒比海島國來說，死亡病例與仍在肆虐的疫情真是雪上加霜；古巴醫療體系因嚴重經濟危機而陷入存亡關頭，國內普遍缺乏食物、燃料與藥品。

哈瓦那居民費瑞兒說道，「我已經感染屈公病毒1個月又21天了，我其實非常擔心，怕病況惡化，因為我看不到有任何改善，官員只有告訴我們吃藥跟多喝水。」

古巴因登革熱而長期飽受困擾，沒資金加上燃料短缺，政府難以有效實施噴灑防蚊、清理路邊垃圾以及修補漏水管線等作業，疫情因此惡化，而過去少見的屈公病近幾個月也迅速擴散。

剛果民主共和國12月1日宣布，該國第16次伊波拉病毒疾病疫情正式結束。

剛果民主共和國衛生部長康巴說：「根據所有科學及作業指標，均證實病毒傳播鏈已被切斷。」

這次疫情從9月4日開始於卡賽省爆發，期間通報64起病例、45人死亡。世界衛生組織派遣112名專家等前往協助，運送超過150公噸醫療物資與設備，以保護醫護人員與當地社區，並首次啟用可快速搭建的高安全、病患友善的臨時傳染病治療中心「傳染病治療模組」。

伊波拉病毒是一種會引起嚴重、常致命的人類出血熱，傳染途徑為人傳人，主要透過直接接觸患者或死者血液等。