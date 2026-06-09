古巴發生規模6.1淺層地震 美佛州、墨西哥均有感

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桌上的礦泉水瓶不斷晃動，這是墨西哥尤加敦半島居民在地震瞬間拍下的畫面。8日古巴西部城鎮曼圖阿西北西方104公里處的外海發生規模6.1強震，震源深度為26公里，屬於淺層地震。包括美國東南部的佛羅里達州、墨西哥部分地區都有感，古巴首都哈瓦那的民眾在天搖地動當時更是嚇得奪門而出，衝下樓去。

古巴演員盧茲表示，「當時我們正在辦公室拍攝，突然桌子晃動了一下，我們面面相覷，整棟樓都搖晃起來，然後就一片混亂，所有人都衝下樓，那樓梯感覺像是世界上最長的樓梯，感覺永遠也到不了樓下，我現在還心有餘悸。」

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古巴演員杜克說道，「我盯著電腦螢幕時發現它在動，螢幕開始晃動，我感覺到了這一點，然後他們告訴我們快下樓。」

美國地質調查局的專家表示，這起地震發生在板塊內部，跟一般因板塊擠壓所產生的地震不同，這種情形並不常見。這也是自1880年來，這次震央周邊約320公里的範圍內首度發生規模6以上的強震。

目前古巴並未傳出任何重大財產損失或人員傷亡，不過當地因為幾十年來的經濟危機，導致建築嚴重失修， 再加上古巴近來持續大範圍停電，通訊也變得很困難，這也引起了古巴民眾的擔憂。