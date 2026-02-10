古巴能源危機「儲油最快月底見底」！航空燃油斷供1個月 加航班次火速停飛

古巴正陷入嚴重的能源枯竭危機，全面停止供應航空燃油。（翻攝自加航臉書）

由於美國川普政府在石油供應上持續施壓，古巴正陷入嚴重的能源枯竭危機。古巴政府8日正式通告所有在國內機場起降的航空公司，自本月10日起至下月11日為止，將全面停止供應航空燃油。

這項禁令源於美國的制裁壓力，不僅切斷了古巴與盟友委內瑞拉的石油往來，更讓其他國家因擔心遭到美國加徵關稅而不敢出口石油，導致古巴境內的石油備蓄最快可能在月底見底。

這項能源禁令已對國際航空交通造成即時衝擊。加拿大航空隨即宣布停飛古巴航線，目前正全力處置約3,000名受困旅客的歸國事宜。其他航空公司若維持運營，則必須面臨極高的成本與技術挑戰，包括起飛時需負載回程所需的全部燃油，或被迫增加中途停靠站以補給燃料。

除了航空業受挫，能源短缺已對古巴民生造成毀滅性影響。首都哈瓦那部分地區甚至出現單日長達18小時的停電，聯合國對此表示高度憂慮。

在國際社會普遍觀望之際，墨西哥政府選擇挺身提供人道援助，已派遣2艘載有米、豆類及奶粉等800多公噸生活物資的海軍艦艇前往馳援。墨西哥總統辛鮑姆在記者會上公開譴責川普政府的關稅威脅「不當且不公平」，並表示儘管必須顧及墨美關係，仍將積極尋求恢復對古巴石油供應的方式，以緩解古巴人民的困境。

