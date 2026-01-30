古巴親中下場有夠慘！我國拒買龍蝦「出口腰斬」 川普再大刀斷石油

即時中心／黃于庭報導

古巴政府外交立場長年親中，對台灣遊客相當不友善，甚至拒絕持我國護照者入境，引發市場強烈反彈。據農業部統計，該國2025年龍蝦進口量腰斬，進口額也少了一半以上。不僅如此，美國總統川普（Donald Trump）近日簽署行政命令，對向古巴直接出售，或以其他方式提供石油的國家徵收關稅，以保護美國國家安全及外交，避免受其惡意行為影響，更導致古巴處境岌岌可危。

川普29日簽署行政命令，宣布美國進入緊急狀態，同時宣布將對向古巴直接出售、間接提供石油的國家徵收關稅，以對抗古巴政權，避免其遭受惡意行為和政策的影響。該命令授權國務卿和商務部長採取一切必要行動，包括發布規則和指南，以實施關稅制度及相關措施。

白宮指出，川普正在遏止古巴的惡意影響，該國政權與許多敵對國家和惡意勢力結盟，為其提供軍事和情報支援。舉例來說，古巴境內設有俄羅斯最大的海外訊號情報設施，該設施專門竊取美國的敏感國家安全資訊。

此外，古巴為真主黨和哈馬斯等跨國恐怖組織提供安全庇護所，並支持西半球的敵對勢力，破壞了美國的製裁和區域穩定。該政權更迫害和折磨政治反對派，剝奪言論和新聞自由，從古巴人民的苦難中牟取暴利，並透過在整個地區傳播共產主義意識形態煽動混亂。

根據《金融時報》（Financial Times）報導，該報引用數據公司Kpler分析，直指古巴目前石油儲存量已快要見底，最多僅能維持15至20天，更有學者示警，若幾週內仍未有石油運抵古巴，該國恐怕將面臨重大危機。

Kpler原油研究分析師格拉本沃格（Victoria Grabenwöger）斷言，就算將1月運量加上原先庫存，古巴能源壽命也僅剩半個多月。顧問公司Teneo分析師華盛（Nicholas Watson）對此情況相當不樂觀，指出古巴面臨國內產業蕭條、美國切斷能源命脈等多重打擊，對政權存亡可說是相當危急。

事實上，根據我國農業部統計，台灣2025年從古巴進口的龍蝦數量較前一年暴跌49.4%，僅剩下78公噸；進口額同樣縮水55%，金額跌至僅剩165.3萬美元（約新台幣5373萬元）。

原文出處：快新聞／古巴親中下場有夠慘！我國拒買龍蝦「出口腰斬」 川普再大刀斷石油

