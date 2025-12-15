古巴親中「拒台人入境」下場慘了！我國拒買龍蝦 進口額慘崩7成

即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合打壓台灣，許多「親中」國家更是配合中國政策，對我國極其不友善；例如外交部之前就點名古巴，指該國移民單位，已多次拒絕持我國護照者入境，因此國人應盡量避免前往商旅。不過，面對古巴的蠻橫行為，台灣也硬起來回擊，從龍蝦進口下重手，據農業部統計，我國今（2025）年前11個月古巴龍蝦進口量，比起去年同期銳減7成以上，差距可觀。

古巴針對入境管控較嚴格，該國觀光部今年4月7日公布了電子簽證入境方案，並從7月以後，全面使用電子簽證入境；同時，之前核發的「入境觀光卡」，於今年6月30日就到期。外交部對此說明，過去古巴移民單位，已曾多次阻擋持我國護照者入境，因此國人應避免前往商旅；倘若必須前往，也應於外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁，先完成登錄程序。

另一方面，對於古巴政府的不友善，台灣官方及民眾也立即反制，對該國依賴的龍蝦產業下手。據農業部數據，去年前11個月，我國進口古巴龍蝦154公噸、今年只剩47公噸，跌幅69.5%；進口額也從去年367.6萬美元，慘摔至今年93.8萬美元，跌幅74.5%。不僅如此，其他重要品項也都衰退，農林漁畜項目總計，進口量摔跌65.3%、進口總值則跌34.4%。

台灣及古巴關係交惡，因此我國大幅降低古巴龍蝦進口。（示意圖／美聯社提供）

台灣對於龍蝦的進口需求，則轉移至其他國家，前5大進口國為巴西、澳洲、印尼、美國、葉門，今年前11月，龍蝦進口額高達4723.8萬美元（約台幣14.7億）；但如今，古巴龍蝦越來越無法從中「分一杯羹」。

由於台古交惡，所以我外交部之前也特別提醒，台灣人若入境古巴後，遭逢需要求助的緊急事故，可直接聯繫我國駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話、或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心專線，以便即時獲得必要協助。

