古巴計畫實施燃料配給 因應美國威脅切斷石油供應影響

在川普政府封鎖的威脅之下，古巴計畫實施燃料配給，確保公共服務運作無虞，圖為哈瓦那一座加油站外，等著購買汽油的民眾大排長龍。（美聯社）



在對委內瑞拉進行突襲，成功抓捕領導人馬杜洛夫婦之後，美國總統川普注意力轉向古巴，指出該國對美國國家安全構成威脅，並且威脅展開石油封鎖行動，對此，哈瓦那當局6日表示正計畫祭出燃料配給手段，確保各項公共服務在美國實施能源封鎖的威脅下，仍可持續運作。

古巴官員宣布計畫內容 應對美國封鎖能源供應威脅

路透報導指出，古巴商業部長裴瑞茲-奧利瓦（Oscar Perez-Oliva）6日以強硬且堅定的語氣，揭露政府準備實施燃料配給，以因應川普（Donald Trump）政府威脅對古巴進行燃料封鎖造成的影響，目前該國已經出現包括食品、燃料以及藥品的短缺情形。

廣告 廣告

裴瑞茲-奧利瓦強調，實施燃料配給措施，主要在維護關鍵公共服務的持續運作，包括農業生產、教育、醫療保健以及國土防禦等，都是哈瓦那當局維護的重點，他表示此次危機「不僅是挑戰也是機遇，我們毫不懷疑自己具備克服困難的能力」，同時也重申古巴「不會因此而崩潰」。

公共服務優先 提升糧食自給自足能力

其中，哈瓦那將會確保旅遊產業以及出口製造業部門的燃料供給，包括了生產舉世聞名的雪茄所需，藉此換取國家運作必要的外匯，且雖然加油站的油料供應會暫時出現短缺，但國內與國際航班的運作不會面臨立即影響。

此外，裴瑞茲-奧利瓦也宣布要種植面積20萬公頃水稻的計畫，藉此維持國內糧食的供應，不過他同時也坦承燃料的短缺，恐怕對種植農作物的效率造成影響。

更多上報報導

古巴燃料短缺升級總統願與川普接觸 墨西哥急尋合法供油方案

川普：可能與古巴達成協議 不一定要有人道危機

川普宣布緊急狀態 威脅對供油給古巴國家課關稅