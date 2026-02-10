古巴遭美制裁引爆燃油荒！多處大停電、民眾排隊搶汽油 加航急接回3千人

加拿大最大航空公司加拿大航空（Air Canada）於 9 日宣布，由於航空燃油短缺，即日起暫停所有飛往古巴的航班，並將派出飛機接回目前仍滯留古巴的約 3,000 名遊客。 圖:翻攝自X帳號@ReporteYa

[Newtalk新聞] 加拿大最大航空公司加拿大航空（Air Canada）於 9 日宣布，由於航空燃油短缺，即日起暫停所有飛往古巴的航班，並將派出飛機接回目前仍滯留古巴的約 3,000 名遊客。加航在聲明中表示，將持續監測情況，待燃油供應恢復後再決定恢復航班服務，初步計劃於 5 月重新啟航前往巴拉德羅（Varadero）和卡約科科（Cayo Coco）的航線。

據悉，古巴首都哈瓦那何塞·馬蒂國際機場近期警告，該機場用於商用飛機的標準燃油 Jet A-1 即將耗盡，商業航班將無法在機場加油。另有消息指出，古巴政府已向所有在該國運營的國際航空公司發出預警，指航空燃油將自 2 月 9 日起短缺，影響國內所有國際機場運作。

造成燃油短缺的原因主要源於美國對古巴及其盟友的能源制裁。自今年 1 月美國對委內瑞拉發動軍事行動後，美方中止委內瑞拉對古巴的石油供應，並進一步威脅對向古巴提供石油的國家加徵關稅。在此背景下，墨西哥宣布暫緩向古巴供油。古巴政府因此啟動應急計劃，包括停止柴油銷售、縮短醫院及國家機關辦公時間，以及關停部分酒店。

墨西哥外交部表示，已派遣兩艘海軍艦艇搭載超過 800 噸人道援助物資，包括食物、奶粉與衛生用品，預計 4 天內抵達古巴，以協助緩解民生困境。

此外，X 帳號 @rkmtimes 表示，美國達美航空正準備抓捕古巴領導人，一架俄羅斯貨機抵達古巴，這與加拉加斯緊張的局勢形成鮮明對比。不過此消息尚未獲得正式證實。

燃油短缺對古巴旅遊業與民生造成雙重衝擊。《路透社》分析指出，航空燃油短缺可能重創旅遊業，但長期受美國制裁的古巴，多數航空公司已有應對方案，如透過巴拿馬、巴哈馬或美國等第三方國家經停加油。

此外，古巴國內能源與交通亦受影響，加油站出現長龍，全國範圍內長時間停電，每日停電 10 至 15 小時甚至更長，公共運輸幾近癱瘓，物價快速上升。若無外部支援，古巴汽油可能在 15 天內消耗殆盡，政府已宣布進入緊急狀態。

