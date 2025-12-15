古巴頻拒台灣護照入境！台減少1產品進口

▲古巴頻拒台灣護照入境，外交部今年已建議國人暫避免前往古巴商旅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 古巴政府對台不友善，持台灣護照者被拒絕入境案例頻傳，外交部今年也建議民眾暫時勿前往商旅。而在台灣與古巴的貿易往來上，也在今年展開部分反制，其中一項進口海鮮食材的進口量出現大幅減少的情況。

外交部在官網公告中指出，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證(eVisa-Cuba)入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡(Tarjeta de turista)有效期限至2025年6月30日止。

廣告 廣告

外交部提醒，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，外交部建議國人暫避免前往古巴商旅，倘仍須前往，建議國人於出國前至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或利用該局LINE官方帳號完成「出國登錄」。另亦建議下載「旅外安全指南」APP可隨時查詢旅外安全相關資訊。

古巴與台灣的貿易往來在一項進口產品上，今年出現變化，根據農業部進出口資料統計顯示，今年1到11月，知名的「古巴龍蝦」進口額為93.8萬美元，相較於前一年的367.6萬美元的進口額大減超過7成。

古巴在去年曾是台灣龍蝦進口第四大國家，排在澳洲、巴西、印尼之後，但今年進口額已跌出前十名。前五大進口國，分別為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本八戶港地面遭震出「巨大裂縫」碼頭1/3癱瘓、500貨櫃塞車

韓國遊客搶攻日本！小城市預約量暴漲500％ 全因中國客不來

中國旅遊禁令滿月！日本飯店靠「這制度」成功止血 損失反落中方