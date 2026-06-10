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古巴正面臨嚴峻的經濟與高齡化雙重危機。受美國燃料封鎖與惡性通膨影響，古巴長者的退休金縮水至每月僅約7美元，基本糧食與醫療資源極度匱乏。聯合國（UN）警告，這群曾為國家奉獻的革命世代，正處於生存邊緣。

高齡85歲的古巴前政府官員 Sagrado Armando Garcia 在家中暈倒時，他的兒子卻因為家中的汽車沒有燃料，無法將他送往醫院。Garcia 曾為古巴社會保障部工作數十年，深信政府會照顧人民的老後生活，但如今這份安全感已蕩然無存。他無奈地表示：「他們正任由我們自生自滅。」

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古巴長期在美國的經濟制裁下掙扎，難以兌現 Fidel Castro 承諾的社會福利。川普政府在任期末期實施的燃料封鎖，更讓古巴長者面臨前所未有的困境。儘管 Marco Rubio 等美國官員將問題歸咎於古巴內部的腐敗與管理不善，但現實是古巴披索大幅貶值，黑市匯率下的退休金每月僅剩約7美元（約新台幣225元）。

根據古巴政府統計，該國是拉美地區高齡化最快的國家，超過四分之一的人口年逾60歲。由於出生率驟降與年輕人集體出走，總人口已縮減至不足千萬。聯合國世界糧食計畫署（WFP）代表 Etienne Labande 指出，高物價與縮水的配給糧食，讓長者處於極高風險，許多人甚至付不起醫藥費。

古巴引以為傲的公共醫療體系也瀕臨崩潰。數據顯示，2019年至2024年間，古巴醫生人數減少了30%，高達70% 的基本藥品嚴重短缺。一名退休醫生 Regina Zaida Jorge 透露，她現在住在沒有自來水的破舊公寓，必須依靠教會救濟度日，她感嘆自己為國家奉獻一生，如今卻連一塊肥皂都買不起，感覺「犧牲完全徒勞無功」。

在古巴，是否有海外親友匯款成了生存關鍵。像 Sonia Belmonte Puebla 這樣能收到佛州女兒匯款的長者，尚能維持基本生活；但對於大多數沒有外援的長者來說，面對飆升的物價與崩潰的公共服務，晚年生活已變成一場看不見盡頭的生存挑戰。

原文出處：古巴高齡化危機！美國燃料封鎖引發通膨 退休族月領7美元淪「被遺忘的一群」

本文由AI協作，經編輯審核後發布