古巴「拒台人入境」龍蝦慘跌7成！王瑞德揭親中3大慘案：就是實力

政治中心／巫旻璇報導

古巴政府近年對台態度不佳，拒絕台灣護照持有人入境的事件屢次發生。外交部也因此在今年提醒民眾，暫時不要前往古巴旅遊或洽公。面對古巴強硬且不友善的作法，台灣也採取具體回應措施。根據農業部統計，今年（2025年）前11個月，來自古巴的龍蝦進口量較去年同期大幅下滑，減幅超過七成，降幅相當明顯。對此，資深媒體人王瑞德也直言，相關作為正展現出台灣的實力。





古巴拒台護照入境「我國抵制龍蝦」慘跌7成！王瑞德揭「親中3大慘案」：這就是實力

古巴原本是台灣去年第四大龍蝦輸入國，但今年已掉出前十名；目前前五大來源國依序為巴西、澳洲、印尼、美國與葉門。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

廣告 廣告





據外交部官網公告，古巴觀光部於 2025 年4月7日公布電子簽證（eVisa-Cuba）入境新制，並將自同年 7 月 1 日起全面啟用；原本採用的「入境觀光卡」（Tarjeta de turista）將沿用至 2025 年 6 月 30 日止。外交部提醒，古巴長期向中國靠攏，對台極不友善，過去已有多起移民單位拒發入境、甚至不讓台灣旅客入境的案例。因此建議國人避免前往古巴；若因工作或必要原因仍須出訪，應先至領事事務局網站或 LINE 官方帳號完成「出國登錄」，也可下載「旅外安全指南」APP，以掌握最新旅外資訊。此外，今年台古貿易在海鮮進口上也出現明顯變化。農業部統計指出，今年 1月至11 月「古巴龍蝦」進口額僅 93.8 萬美元，相較去年同期的 367.6 萬美元大幅縮水超過七成。古巴原本是台灣去年第四大龍蝦輸入國，但今年已掉出前十名；目前前五大來源國依序為巴西、澳洲、印尼、美國與葉門。





古巴拒台護照入境「我國抵制龍蝦」慘跌7成！王瑞德揭「親中3大慘案」：這就是實力

資深媒體人王瑞德直言，相關作為正展現出台灣的實力。（圖／翻攝自王瑞德臉書）





資深媒體人王瑞德近日在社群平台發文，部分東南亞國家對台態度不友善，他個人同樣不會前往消費或旅遊。針對古巴拒絕台灣人入境一事，王瑞德認為，台灣隨即大幅減少古巴龍蝦進口，展現具體反制作為；而在宏都拉斯與台灣斷交後，台灣也明顯縮減白蝦進口，作為回應手段之一。至於南非要求我國代表處搬離首都，他則指出，台灣以停止晶片出口回應。

王瑞德強調，這些作法正是台灣所具備的實力與選擇權。他直言，若有人願意選擇低頭、忍辱求全，那是個人決定，但台灣不必為了討好他國而犧牲尊嚴，更不該被迫妥協或屈服。他最後表示，面對國際打壓，若無法再透過退讓換取空間，就應該堅定立場、持續對抗；至於選擇向強權低頭、甚至為利益出賣原則的人，他則表示不以為然，並稱將持續關注其後續發展。









原文出處：古巴拒台護照入境「我國抵制龍蝦」慘跌7成！王瑞德揭「親中3大慘案」：這就是實力

更多民視新聞報導

才宣布要回台！楊丞琳遭小編外流「無碼1畫面」她急打碼喊：別傳

館長快看！他爆罹1病「GG僅2.5公分」要申請紀錄：讓同類不孤單

新北人妻看診遭侵犯！推拿師「拿精油按摩」鎖門逞慾…尪在門外

