古德喪命屆滿1個月 明尼阿波利斯抗議活動數十人被捕

美聯社報導，抗議人士7日在明尼阿波利斯(Minneapolis)的聯邦大樓外，悼念明尼蘇達州女性古德(Renee Good)遭到移民探員槍殺屆滿一個月，有數十人在驅離行動中被捕。

古德1月7日在明尼阿波利斯駕車逃離移民探員時被槍殺。她的死、以及另一位當地居民普雷蒂(Alex Pretti)在數週後喪命，引發全美對美國總統川普(Donald Trump)移民政策的強烈抗議。

抗議人士7日中午聚集在惠普爾主教聯邦大樓(Bishop Henry Whipple Federal Building)對面，向守衛大樓的警察投擲瓶子和性玩具。

漢尼本郡(Hennepin County)警長辦公室表示，在人群開始投擲冰塊並造成部份財物受損後，警方開始逮捕示威者。警方宣布這場集會非法，並下令抗議人士離開。

根據明尼蘇達州「明星論壇報」(Star Tribune)報導，許多示威者遵從命令離去，但仍有大約100人與警察、州警與官員對峙。

警長辦公室後來告訴電視台KSTP，至少有42人被捕。

在此同時，有數百人7日聚集在明尼阿波利斯一處公園的雪地上，悼念古德和普雷蒂。活動的主辦單位呼應了最近針對明尼蘇達州移民鎮壓行動的批評，將其形容為一場聯邦政府的佔領行動。

37歲的古德是3個孩子的母親，她在7日遭到移民探員射殺在她的車內。在1月24日，同樣是37歲的護理師普雷蒂，在街頭與移民官員發生衝突時遭擊斃。