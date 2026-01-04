古德溫Archie Lee Goodwin III單場51分 富邦勇士隊下半場轟垮洋基

古德溫Archie Lee Goodwin III締造PLG新障礙，獨得51分。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這是一場不意外的比賽，台北富邦勇士隊主場以126比105輕鬆取勝洋基隊21分，洋基工程隊的5連敗之路留下平均每場失分高達120.4分紀錄，另外，勇士隊31歲洋將古德溫(Archie Lee Goodwin III)狂摘51分，包括三分球8顆(66.7%)，刷新PLG的單場個人紀錄。

洋基工程隊奠基新竹，也是PLG第8支加盟球隊，但迄今5連敗，而且場場失分都太高，是各隊重要提款機，關鍵差距還是失誤過多，今天在上半時還表現出色，首節以27比23領先，第二節也基本上保持領先，直到節末才被勇士隊超前兩球，但下半時的表現判若兩隊，第三節被狂殺31分，落後局面達兩位數，最後一節更被爆量痛失39分，第五度呈現兵敗如山倒結局。

身高196公分的古德溫，體能和戰力已經遠遠超過復出的辛特力，他的兩分球57.1%，三分球66.7%，上場接近40分鐘，進帳51分還送出5助攻，比160公分的洋基工程專業控衛傑克森的20分4助攻表現差距不小。

古德溫的基本動作流暢，是洋基工程隊球員的好老師。 (潘安彥攝影)

