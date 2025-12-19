古志銘兒搶記者手機上演全武行 3警副所長涉助鮑魚大王潛逃全拔官

福德街派出所副所長古志銘（中者）。呂志明攝



台北市信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌幫「鮑魚大亨」鍾文智在派出所簽到，讓他得以卸下科技監控從容棄保潛逃；檢方複訊後，現任2名副所長古志銘、梁思強與前任所長李俊良共謀，涉犯圖利罪，各諭知30萬元交保，並限制出境出海；李俊良則聲押禁見。

古志銘交保離開時，其小兒子阻擋媒體記者拍攝，衝上前搶記者手機，且推擠記者，上演全武行。全案鬧進中正警一分局。

前後三任副所長遭檢方搜索約談，台北市警察局19日決定先將三名副所長拔官，調往信義警分局警備隊服務。

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智涉嫌炒作存託憑證（TDR），遭判刑有期徒刑30年5月，卻涉嫌棄保潛逃。

調查指出，鍾文智遭法院限制住居，並被要求每天前往住所轄區北市警局信義分局福德派出所報到，負責報到的前後任3名副所長，被指控明知鍾文智2021年至2023年間未按時報到，卻造假簽到記錄，遭檢調以被告身分約談。

