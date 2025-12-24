古捷克耶誕市集呈現民俗生活 動態馬槽耗時8年打造

（中央社記者劉郁葶布拉格24日專電）耶誕馬槽是捷克耶誕節中不可或缺的元素。今年以「古捷克耶誕市集」為主題的展覽，在布拉格伯利恆教堂登場，其中一座歷時8年打造的「會動的耶誕馬槽」，生動展現捷克耶誕傳統與民俗生活。

慶祝耶穌聖嬰誕生的耶誕馬槽（Nativity scenes）在捷克有悠久的傳統，最早可追溯至1560年，當時耶穌會在布拉格的學院首次引入。如今，耶誕馬槽的重要象徵，在廣場、教堂、博物館或捷克人家中皆能看到。

捷克的耶誕馬槽與其他國家亦有不同之處。根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，皮爾森耶誕馬槽製作者協會主席阿爾特曼（Vratislav Altman）指出，捷克的耶誕馬槽大多強調民俗生活，呈現傳統服飾、村民、工匠與音樂家，反映特定地區的日常生活。

位於布拉格的伯利恆教堂，每年都會展出多元造型的耶誕馬槽。今年的展覽主題為「古捷克耶誕市集」，展出數十座不同材料製成的耶誕馬槽，以及一座極為罕見、耗時8年完成的「動態耶誕馬槽」，呈現捷克耶誕傳統的縮影。

耶誕馬槽展覽已連續舉辦40年之久。據捷克雜誌Blesk報導，主辦人盧卡韋茨（Blahoslav Lukavec）表示：「我們每年都用不同的方式呈現，主題不斷變化。我們希望人們每次來，都能帶走一些新的體驗。」

這些耶誕馬槽的材料五花八門，包含木頭、紙張、麵團、植物、薑餅、玉米殼、陶瓷或蠟等；形式與尺寸各異，從以真實村民為原型的等身大小，到榛果殼的微型馬槽都有，展品皆為孩童或工匠手工製作。

除了各式耶誕馬槽，現場還有模擬籃編匠、陶工、薑餅師、鐘錶匠的市集場景，搭配木製玩具、陶瓷杯、香料與薑餅等。

捷克雜誌Blesk引述盧卡韋茨說法，他表示：「我們希望呈現一百年前市集可能的樣貌。這裡不是販售商品，而是展現氛圍與工藝。」

展覽最大的亮點是一個木製動態耶誕馬槽，為工藝家施特勞布爾（Štroubl）耗時8年完成。他在70歲時開始動工，並於今年完成這件作品。這座動態馬槽每逢整點與每半小時運作，吸引人群聚集圍觀。

當裝置啟動，樵夫劈柴、小雞亂竄、屠夫處理豬隻等細節一一呈現。盧卡韋茨向捷克雜誌Blesk表示：「這是整個展覽中最引人注目的裝置。這些人物不只是朝一個方向動，而是有多個動作路徑，在技術上非常出色。」（編輯：謝怡璇）1141224