古早味年菜，用電鍋輕鬆上菜！魷魚螺肉蒜

魷魚螺肉蒜_電鍋年菜 古早味

魷魚螺肉蒜是一道經典老台菜，正如它的名，整道湯品是以螺肉、魷魚和蒜苗為主食材。加上豬小排和冬筍一起入鍋煮，更增添了湯頭的鮮甜味。Q甜的螺肉，軟嫩的小排，爽脆的筍片，吸飽湯汁的蒜白，用電鍋輕鬆煮出總舖師的好手藝♪★

食材

豬小排, 300g

乾魷魚, 30g(半尾)

冬筍, 50g

蒜苗, 2支

清水, 6.5米杯

螺肉罐頭(螺肉), 1罐全部

螺肉罐頭(湯汁), 只取0.5米杯

調味料 醬油, 1大匙 米酒, 1大匙 白胡椒粉, 0.5小匙 鹽巴, 0.5小匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。乾魷魚事先用鹽水泡發1-2小時後，洗淨切條狀。豬小排事先汆燙並洗淨。螺肉與湯汁分開盛裝。冬筍去殼切薄片。蒜苗切成4cm長段，蒜白和蒜綠分開。





步驟 2：起油鍋(1小匙油)，小火炒香蒜白和乾魷魚。(炒過可增添湯頭香氣)





步驟 3：取一電鍋，(內鍋)放進豬小排、筍片和清水量。(外鍋)倒進1米杯水量燉煮。





步驟 4：開關跳起時，(內鍋)再加進蒜白、乾魷魚、螺肉湯汁和[調味料]。(外鍋)再倒進0.5米杯水量燉煮。





步驟 5：最後，加進螺肉和蒜綠，蓋上鍋蓋續燜10分鐘即完成。





步驟 6：古早味年菜〜幸福的好味道♪

小撇步

1.用的是6人份內鍋。

2.豬小排可換成豬軟骨、豬五花。

3.泡發乾魷魚的鹽水比例是(水500ml+鹽巴0.5小匙)。

4.蒜苗斜切入鍋煮，攪拌易散開。切長段較能維持湯面美麗。

5.螺肉久煮，口感會變硬。用電鍋餘熱來燜，口感剛好不過老。

6.罐頭湯汁是以大量的糖來調味，適合少量添加，以免湯頭過甜。

7.罐頭品牌不同，甜度亦會不同，鹽巴份量須依實際情況調整。

