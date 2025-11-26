古早好滋味！鑄鐵鍋滷肉
鑄鐵鍋滷肉
第一次用鑄鐵鍋做滷肉，感覺蠻方便的，厚重的鑄鐵鍋聚熱及保溫性佳，所以放進去滷的東西，完成的外觀及口感都很好，除了用電鍋、傳統湯鍋做滷肉之外，我又多了個鑄鐵鍋這個不錯的選擇。
食材
帶皮豬肉塊, 880g
蒜頭, 一球
老薑, 6片
醬汁
二砂糖, 3大匙
冰糖, 2大匙
醬油, 3大匙
醬油膏, 2大匙
白胡椒粉, 少許
八角, 2個
鹽, 1.5小匙
蔥, 一支
水, 800C.C.
料理步驟
步驟 1：備料：蒜頭剝開洗淨，老薑切片。
步驟 2：把洗乾淨的肉塊、薑片、蒜頭全部放進鑄鐵鍋裡，開中火炒熟至呈現金黃色，我沒有放油一起炒，因為炒的過程中，豬皮會釋放油脂出來。
步驟 3：炒熟後轉小火，放入二砂糖及冰糖，一起炒到糖溶化。
步驟 4：把醬汁材料放入(水、蔥、八角除外)，炒至肉塊上色。
步驟 5：最後把水、蔥、八角加入，開中火煮滾。
步驟 6：蓋上鍋蓋，以小火燉煮40分鐘。
步驟 7：時間到了之後打開鍋蓋，用筷子插入豬皮，可以輕易插入就完成了，如果還不夠軟，就蓋上鍋蓋繼續煮到自己喜歡的軟度。
步驟 8：因為每個人用的醬油品牌不同，鹹度會有差異，若是覺得不夠鹹，可以再加點鹽，調整到自己喜歡的口味。
步驟 9：滷好的肉塊形狀完整，吃起來軟硬適中，搭配一碗白飯，真是一大享受啊。
小撇步
＊蒜頭的皮我沒有去除，把蒜瓣直接清洗乾淨就下鍋了。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：古早好滋味！鑄鐵鍋滷肉
