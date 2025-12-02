古曜威曼谷街頭激動撕吼爆哭 緊牽象迷娘互動親暱

古曜威邀來陳天仁合作演出。（單純夢想文創事業提供）

古曜威近來推出發行孤獨三部曲中的最終章〈只剩孤單陪我回家〉，此次MV邀請陳天仁擔任女主角，更赴泰國曼谷拍攝MV，拍攝團隊一開始十分擔心害怕遇到危險或不順利，過程中古曜威一度爆哭、撕吼、淚灑曼谷街頭，嚇到路人。

古曜威在導演安排下，於曼谷炎熱的高溫穿著厚重的布偶裝，在曼谷街頭發氣球打工，賺取求婚戒指的費用，但最終女主角選擇分手，並奔赴了另一個男子，讓在布偶裝內的古曜威看到了這一幕後，十分氣憤且難過，更是從酒店爆哭到街頭，在劇中古曜威多年來的付出，一時忍不住徹底爆發，撕吼、爆哭，哭到泣不成聲，還一度引起路人關注，以為他是發生了什麼事，但看到機器在拍攝，才讓路人驚覺原來是在拍戲。

古曜威分享這次是一個艱難的挑戰，拍攝時情緒上的轉變，這一秒跟女主角甜蜜戀愛，搭著嘟嘟車遊覽曼谷，下一秒就要換上玩偶裝，在街頭不顧形象，撕吼、大哭，「因為平時不大喝酒，酒量也不大好，沒想到一瓶酒下肚，真的開始微暈」。」

古曜威在這次MV呈現出了失戀且被背叛的孤獨寂寞感，導演對於他的演出，也給予極高的肯定。古曜威最後期許，大家都會喜歡這次的新歌〈只剩孤單陪我回家〉，「大家都要珍惜身邊所愛與愛我們的人。」

