古曜威曼谷街頭爆哭撕吼！ 嚇到路人

古曜威〈只剩孤單陪我回家〉MV ，邀來陳天仁擔任女主角。（單純夢想文創事業 提供）

古曜威推出孤獨三部曲最終章〈只剩孤單陪我回家〉，MV 遠赴泰國曼谷拍攝，並邀來陳天仁擔任女主角，拍攝過程中，古曜威一度爆哭、撕吼，淚灑曼谷街頭，嚇到路人。

在曼谷炎熱高溫下，古曜威穿著厚重的布偶裝，在曼谷街頭發氣球打工，賺取求婚戒指的費用，但最終女主角選擇分手，並奔赴了另一個男子，讓在布偶裝內的古曜威看到了這一幕後，十分氣憤且難過，更是從酒店爆哭到街頭，在劇中，古曜威多年來的付出，一時忍不住徹底爆發，撕吼、爆哭，哭到泣不成聲，還一度引起路人關注，以為他是發生了什麼事，但看到機器在拍攝，才讓路人驚覺原來是在拍戲。

古曜威在〈只剩孤單陪我回家〉MV 中，一度爆哭、撕吼。（單純夢想文創事業 提供）

在曼谷炎熱高溫下，古曜威穿著厚重的布偶裝。（單純夢想文創事業 提供）

古曜威說：「這次是一個艱難的挑戰，拍攝時，情緒上的轉變，這一秒跟女主角甜蜜戀愛，搭著嘟嘟車遊覽曼谷，下一秒就要換上玩偶裝，在街頭不顧形象，撕吼、大哭，因為平時不大喝酒，酒量也不大好，沒想到一瓶酒下肚，真的開始微暈，徹底的演技爆發上身。」

古曜威在MV中，徹底翻轉了以往偶像的包袱，呈現出了失戀且被背叛的孤獨寂寞感，導演對於他的演出，給予極高的肯定，古曜威希望大家都會喜歡這次的新歌〈只剩孤單陪我回家〉，同時呼籲：「大家都要珍惜身邊所愛與愛我們的人。」

