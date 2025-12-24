古曜威赴曼谷拜四面佛求事業 許願成功捐收入5％做公益

古曜威日前特地飛往曼谷參拜四面佛。（單純夢想文創事業提供）

暖男歌手古曜威與陳天仁因前往曼谷拍攝《只剩孤單陪我回家》MV成為好友，陳天仁透露當時在曼谷特地抽空去拜四面佛，結果在回程飛機上，立馬來了兩項工作邀約，至今工作運持續爆棚，每天工作滿檔，甚至還有許多海外工作，近期也才剛完成大阪、京都的拍攝。

古曜威最近前往曼谷拍攝《只剩孤單陪我回家》MV。（單純夢想文創事業提供）

古曜威與經紀人得知後，立馬安排在12月中，特地飛往曼谷祈求四面佛，經紀人更是安排了四面佛鄰近的酒店，古曜威分享：「因為住的酒店離四面佛很近，因此在曼谷的3天，每天都有特地前往祈求，希望四面佛能夠記得我，幫助我在工作上能夠更上一層樓，我也有告訴四面佛，如果願望實現，我會捐出收入的5%做公益，幫助更多需要我們的人」，古曜威除了祈求事業與財運旺之外，也因帥氣白皙的外型，在按摩時，被遊客認出，更是擄獲了一票按摩師傅，現場紛紛要求簽名與合照，也讓古曜威感到十分開心。

藝人拐拐、韋汝私也與古曜威私下分享，曼谷四面佛真的很靈，只要你誠心祈求，願望都會實現，拐拐更是叮嚀：祈求的願望實現後，一定要在1個月內還願。古曜威手握好幾項美妝及保健食品代言，經紀人笑說，我們真的是被陳天仁祈求後的工作運給驚艷到，這次特地安排飛曼谷祈求，一方面是讓我們能夠暫時放鬆心情，也希望祈求的願望能夠儘快實現，許多藝能界的朋友，也都在等待我們還願時，他們也要跟隨飛曼谷祈求。

