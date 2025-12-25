古曜威赴泰按摩被認出！鬆口真實心願：將捐部分收入做公益

歌手古曜威與陳天仁因前往泰國拍攝〈只剩孤單陪我回家〉MV而成為好友，陳天仁透露拍攝期間特地去拜四面佛，結果在回程飛機上立馬來了兩項工作邀約，之後工作運爆棚，幾乎每天工作滿檔，甚至還有許多海外工作。古曜威與經紀人得知後，在12月中特地飛往曼谷祈求四面佛，希望事業與財運更上一層樓。

古曜威日前推出新歌〈只剩孤單陪我回家〉。（圖／單純夢想文創事業提供）

古曜威赴泰國祈求財運與事業運。（圖／單純夢想文創事業提供）

古曜威分享：「因為住的酒店離四面佛很近，因此在曼谷的3天，每天都有特地前往祈求，如果願望實現，我會捐出收入的5%做公益，幫助更多人。」

古曜威除了祈求事業與財運旺之外，也因帥氣白皙的外型，在按摩時被遊客認出，更是也讓一票按摩師傅紛紛要求簽名與合照，讓他感到十分開心。拐拐、韋汝也與古曜威私下分享，稱「曼谷四面佛真的很靈」，拐拐更是叮嚀祈求的願望實現後，「一定要在1個月內還願」。

古曜威喊話若願望實現，將捐部分收入做公益。（圖／單純夢想文創事業提供）

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

