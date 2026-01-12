古林睿煬憶當年談職棒夢 高一搞砸壓力山大

114年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月24日開打，今年度口號「進攻山巔」是期許每一隊球隊，在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊，勇於秀出自我，兄弟齊心往山頂邁進。旅日投手古林瑞陽勉勵學弟，並分享旅外的經驗。

旅日投手古林睿煬今（12）日出席高中棒球硬式木棒組聯賽開賽記者會，致詞時他勉勵學弟們把夢做大、勇敢追夢。他也以自身經驗分享進入職業的三大能力的重要性。

古林睿煬指出，第一是適應能力，包含語言學習與文化差異的融入，這是踏入國際舞台的首要挑戰。第二是自律能力，進入職業後必須對自己負責，清楚知道自己在做什麼，才能持續進步。第三則是調整能力，面對比賽壓力與失敗時，如何接受並快速調整，是能否在職業環境中長久生存的關鍵。

談到高中的木棒時期時，古林睿煬說：「高一那年我搞砸了，所以第二年相對壓力就大一點，那誰都想當第一，不會有人記得第二名是誰。」他表示就當年是抱著奪冠的想法去打。而那年古林睿煬也在冠軍賽時擔任先發，攜手平鎮高中奪下隊史首冠。

而對於高中選手嚮往畢業就旅外的想法，古林也勉勵在場的學弟，如果覺得已經做好充分的準備，可以把夢做大、高中畢業就挑戰旅外，而若覺得還有地方需要修正，先進中職、再挑戰旅外也是很好的選擇。